8 Mayıs 2021 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
Hidroksiklorokin ilacına yasak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacını tedavi rehberinden çıkardı. Sıtma ilacı olarak bilinen ilaç, Kovid-19 hastalarına evde veya hastanede artık verilmeyecek.
Dosta güven düşmana korku
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Mısır arasında normalleşmeye başlayan ilişkilerin dosta güven, bazılarına ise korku verdiğini söyledi.
Terör devleti İsrail
Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, dün akşam da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yaşananlara Türkiye en üst düzeyden tepki gösterirken, saldırıda 250'ye yakın Müslüman yaralandı.
Çin aşısına onay
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de kullanılan Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de de uygulanan diğer Çin aşısı Sinovac ise hala onay bekliyor.
Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, Kanal İstanbul projesinin maliyetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu, ancak ihaleye çıkılınca bu rakamın düşeceğini söyledi.
Fransa'da Burak rüzgarı
Fransa liginin 36. haftasında Lille, Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı maçta Lens'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.