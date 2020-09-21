Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nden eğitime destek

Sdü Öğrenci Konseyi olarak Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un okullar başladığında ilk gün ilk teneffüsun 40 dakika olacağını açıklamasıyla başlayan kampanyaya biz de Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi formalarımızla katkıda bulunmak istediğimizi belirtmiştik. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Yılmaz ile yaptığımız görüşme sonucunda Yakaören İlkokulu ve Deregümrü İlkokullarında anaokulu ve 1. sınıf arkadaşlarımızın hem yeni eğitim öğretim dönemlerini kutladık hem de Öğrenci Konseyi formalarımızı kendilerine hediye ettik. Üniversitemizi tanıtıp kısa sohbet ettikten sonra kendilerine iyi dersler dileğinde bulunup vedalaştık. Bize bu imkanı tanıyan Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz'a teşekkür ederiz.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü