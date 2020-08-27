DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!

PRATİK HAZIR KONUT - BİRLEŞİMLİ KONTEYNER

Prefabrik konutlarda dört mevsim kullanıma uygun yalıtım sağlanmaktadır. Yapıların kurulacağı yerin ikli ve bölge özellikleri dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.

Davraz Prefabrik; Deniz kıyısından dağ yamacına,göl kenarından tarlanıza,köyde,kentte dilediğiniz her yerde size özel mekanlar üretir.

Sektörde 20 yıllık tecrübe!

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Depreme dayanıklı ,ısı ve ses yalıtımlı prefabrik evler günümüzde bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Yaz ve kış şartlarına uygun olarak üretilmektedir.Artık ev sahibi olmak çok kolay...Hem bütçenize göre hem keyfinize göreHazır ev sektörünün tecrübeli firması Davraz Prefabrik, ekonomik fiyatı, çok hızlı kurulabilen sistemi ile en çok tercih edilme sebebidirİsteyene lüx villa,bağ evi,dağ evi,yayla evi,tarla evi ve bahçeli yaşam evi isteyene çelik konstrüksiyon yapılar veya konteyner ev...Konteyner modellerini ister konut, ister şantiye ofisi olarak kullanabilirsiniz.Standart konteyner tek odalı, iki odalı olup ihtiyaca bağlı olarak wc-duş ve mutfaklı modeller olarak istenilen boyutlarda üretilmektedir.Konteyner özel plan ve malzeme ile standart dışı üretim yapılabilmektedir.Kaba montaj,ince işler ( elektrik,sıhhi tesissat,kapı ve pencere doğraması,cam vb.) firmaya ait olup,diğer işler (zemin betonu,zemin kaplaması,ısıtma ve soğutma tesisatı,mutfak dolabı) için Davraz Prefabrik'ten destek alabilirsiniz.Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri)













































* Depreme dayanıklı, Güvenli yapılar* Üretimi Hızlı* Montajı Kolay (Zamandan Kazandırır, Yapınızda Yaşam Erken Başlar)* Yalıtımlıdır (Isı ve Enerji Tasarrufu Sağlar)* Uzun Ömürlüdür, Bakım Gerektirmez* Modern Teknoloji ile Yüksek Kaliteli Yapılar* Her İhtiyaca Uygun Mimari Tasarım ve Estetik Yapılar* Ekonomiktir* Sökülüp, Tekrar Başka Yerlerde Kullanılabilir* Doğaya Uyumludur (Çevre Dostudur)* Yapının Kurulacağı Yerin İklim Özelliklerine Uygun Üretim Yapılmaktadır* Hafiftir (Mevcut Bina Üstünde Kurulacaksa, Betonarme Binanıza Ağır Yük Getirmez)* Sadece Temelde Betona İhtiyaç Vardır. (Hafif Bina Olmasından Dolayı Temel Maliyeti Azalır)* Galvanizli Çelik Malzemeden Kaynaksız Yapım Teknolojisi Uygulanır.