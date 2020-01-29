ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün Orman Köylerine ve Ahşap Sektörüne Desteği Devam Ediyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü yenilenebilir doğal kaynaklar olan ormanların gençleştirilmesi ve bakımlarının yapılması sonucunda elde edilen emvalleri 2020 yılında da ülkemiz Ahşap Sektörünün hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla açık ihale yöntemiyle piysaya sunuyor.Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu 2019 yılında orman köylümüze 79 milyon TL gelir desteği sağlanmış, ayrıca piyasanın ihtiyacı olan 147.500 M3 endüstri odunu ve 50.300 ster yakacak odun emvali piyasaya arz edilmiştir.Orman alanlarında zor arazi şartlarında çalışılarak üretilen kaliteli orman emvalleri depolarda istiflenerek açık artırma suretiyle ihale edilmektedir. 2020 yılının ilk ihaleleri de Isparta , Burdur ve Gölhisar İşletmelerinde yapılmış, yoğun ilgi gören ihalelere katılan ahşap sektörü temsilcileri Isparta Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirmişlerdir.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy 2019 yılı çalışmaları için tüm personele teşekkür ederek 2020 yılında da gençleştirme ve bakım programlarının zamanında gerçekleştirilip piyasaya kaliteli ürün sunulmasını ve 2020 yılında yapılacak çalışmaların kazasız belasız geçmesini diledi.