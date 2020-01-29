GÜNKAF’20’nin Paydaş Toplantıları Devam Ediyor

Bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Mart 2020 tarihlerinde Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek “Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF’20)”nın paydaş toplantıları devam ediyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adına Kariyer Gelişim ve Mezunlarla iletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Çilem Koçak toplantıya katıldı.Rektörlük Toplantı Salonunda ikincisi düzenlenen toplantıya; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitelerinin temsilcileri katıldı.Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz toplantının gündem maddelerini açıklayarak bir konuşma yaptı. Daha sonra Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Bekir Eray Katı da “Yetenek Kapısı” platformu hakkında bilgi vererek bu platforma öğrenci ve firmaların nasıl kayıt yapacağını anlattı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, “Yetenek Kapısı” platformuna öğrenci kaydının yapılması hususunda paydaş üniversite temsilcilerini bilgilendirdi. Son olarak “fuar alanının yerleşim planı”, “eğitim yerlerinin görselleri”, “açılış seremonisinin yapılacağı alanın görselleri ve tasarımları” paydaşlara sunum olarak aktarıldı; firma davet sürecine ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.ISUBÜ