

Isparta'da Sav dışındaki yerlerde Sav köy mü? yoksa Sav kasaba mı? gibi kafa karıştıran sorulara belediye son noktayı resmiyete dökerek koydu.



İSİM KARIŞILIĞININ ÖNÜ KAPANDI RESMİYETE KAVUŞTU



Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı resmi kayıtta Köy olarak geçen ancak halk tarafından SAV olarak adlandırılan SAV köyün ismi değişti.



Resmi gazete'nin 28 Ocak tarihli 31022 sayılı İçişleri Bakanlığı kararına göre SAV köyün ismi SAV olarak değiştirildi.



Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Şakir İpekçi Savköy olan belge adımız 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 10 uyarınca SAV olarak değiştirilerek resmi gazetede yayınlandı ve yüyürlüğe girdi. SAV dışındaki mecralarda uzun süredir karışıklığa yol açan sav köy mü yoksa kasabamı tereddütlerinin önü kapanmış oldu bu kararın alınmasında başta Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.