Bakan Koca: "Toplu Aşı Kampanyası ve Kapanma Asla Uygulanmayacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni görülen varyantların ardından yaptığı açıklamada, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak." dedi. Ayrıca, aşı propagandası ve bilimsellikten uzak spekülasyonlara tepki gösterdi.

Aşı Propagandasına Tepki

Bakan Koca, açıklamasının başında Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun vefatının ardından yapılan yanlış anlamalara ve aşı propagandasına dikkat çekti. Dr. Mahmutluoğlu'nun vefatının, Eris varyantı sebebiyle gereksiz ve bilimsellikten uzak tedbirlerin uygulanmasına neden olacak şekilde kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bilime Dayalı Kararlar

Bakan Koca, aşı üreticilerinin ürünlerini daha fazla satmak istemesinin normal olduğunu ancak bilimin bu tür kararlarda öncelikli olduğunu vurguladı. Bilimsellikten uzak girişimlerin sağlık alanında olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, bilimsel verilere dayalı kararların önemini vurguladı.

Aşı Kampanyası ve Kapanma Yok

Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerin milletin sağlığı için yapıldığını hatırlatan Bakan Koca, toplu bir aşı kampanyası veya kapanma gibi radikal tedbirlerin asla uygulanmayacağını belirtti. Covid-19'un artık grip gibi mücadele edilebilecek bir hastalık olduğunu söyledi ve vatandaşları bu konuda müsterih olmaları konusunda temin etti.

Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Vefatı

Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun vefatının sebebini açıklayan Bakan Koca, Dr. Mahmutluoğlu'nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunduğunu ve bu hastalığın neden olduğu sağlık sorunlarına ek olarak solunum yolu enfeksiyonunun hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirtti. Ayrıca, Dr. Mahmutluoğlu'nun Covid-19 testlerinin negatif olduğunu da vurguladı.



Bakan Koca, hekimlerin beyaz önlükleriyle tanındığını ve bir hekime kara propaganda yakışmayacağını belirterek, Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun adının karıştırıldığı tezviratlara tepki gösterdi ve kendisine Allah'tan rahmet diledi.

