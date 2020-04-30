Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Gölhisar Fidanlık Şefliğinde Ahlat Materyal Bahçesi Kuruldu

Orman Genel Müdürlüğümüz, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Mürlüğü ve Kayseri Erciyes Üniversitesi işbirliği ile 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında; Doğal Ahlat (Pyrus elaeagrifolia Pall.) popülasyonlarındaki iri meyveli tiplerin belirlenmesi, moleküler karakterizasyonu, vejatatif çoğaltma kapasiteleri ile kurak- yarıkurak alanlarda kullanım imkanlarının belirlenmesi ve muhafazası projesi 2019 yılında nihayetlendirildi. Bu çalışma ile proje amaçlarından biri olan, elde edilen ahlat gen kaynaklarından Orman Genel Müdürlüğü kullanımına sunulmak üzere materyal bahçesi kurulması çalışmaları gerçekleştirilmiş olduSöz konusu Materyal Bahçesi Ülkemizin gen kaynaklarının korunmasına yönelik, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Gölhisar Orman Fidanlık Şefliği sahası içeresinde yaklaşık 6.000 m2’lik alanda 490 adet ahlat fidanı dikilerek tamamlandı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy yeni kurulan Materyal Bahçesinin Ülkemiz ve Teşkilatımıza hayırlı olmasını diledi.