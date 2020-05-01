GÜVEN MOTOR TAMİR SERVİS VE YEDEK PARÇA

Güven Motor

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da her marka ve model elektrikli bisikletlerin arızaları, Güven Motor Ümit Etçi'nin 30 yıllık deneyimi ve tecrübesiyle yapılmaktadır.Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorların akü,beyin,teker,şarz cihazı, elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.Yuki,Kuba,Arora,Asya,Volta,Ersi ve Monero yetkili servisi Güven Motor'un uzman kadrosuyla tamir ve parça değişimi işlemi çok kısa sürede yapıldığından zaman kaybıda yaşamıyorsunuz.Ayrıca Güven Motor'da ikinci el elektrikli bisiklet yenileme, alımı ve satışı da yapılmaktadır.0535 285 17 21Eski sanayi mahallesi 131. cadde