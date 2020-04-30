30 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka sayısı, can kaybı ve son durum açıklandı

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Nisan koronavirüs tablosu ve son duruma ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, can kaybı 3 bin 174 oldu. Bakan Koca ise test sayısında 1 milyonu aşıldığını açıkladı.Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca,tablosuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.Koca,' ifadelerini kullandı.