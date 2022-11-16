isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

GÜNÜN SON DAKİKA HABERLERİ VE MANŞETLERİ

GÜNÜN SON DAKİKA HABERLERİ VE MANŞETLERİ
ISPARTA
G.Tarihi: 15.11.2022 20:58
665967 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
15 Kasım 2022 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

AYM’den Whatsapp kararı
Anayasa Mahkemesi, şirketin verdiği telefonda yer alan mesajlaşmalar gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin başvurusu üzerine, çalışanın haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.  Kararda, “İşveren çalışanın Whatsapp yazışmalarını kontrol edemez” denildi.  
 

Erdoğan, Biden ve Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Erdoğan, bu görüşmenin hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü.
 
Bahçeli’den sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili "Türkiye terörle yaşamaya alışmayacak, teröre müsamaha göstermeyecektir" dedi. 
 
Gözaltı sayısı 50’ye çıktı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye çıktığını söyledi. 

Türkiye FTX için harekete geçti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlatıldığını duyurdu.

12 Dev Adam son topta kaybetti!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi. 12 dev adam, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

A Milli Takım, İskoçya'yı konuk ediyor!
A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında bugün İskoçya'yı konuk edecek. Mücadele Diyarbakır Stadı'nda oynanacak. Maç 20:00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da doğal fermente sucuk için adres Halk Et
Isparta'da termal içliklerde süper fiyatlar! Hira iç giyimde
GÜNÜN SON DAKİKA HABERLERİ VE MANŞETLERİ
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi yenilendi
Isparta'da 250 kişi işe alınacak ilanı
Mucize Bitki Safran Isparta Aksu'yu Sevdi
ISPARTA'DA EN UYGUN FİYATLAR ÇEVİK GIDA'DA
''Lezzet Avcısı'' Nilgün Usta'dan Soğuk meze sevenlere müjde: Isparta'da ilk ve tek
ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''
Çalışan maaşlarına 1000 TL destek
ŞANLIURFA'NIN GERÇEK KEBABI VE LAHMACUNU ARTIK ISPARTA'DA!
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT
Twitter ''mavi tik'' nasıl alınır? Türkiye fiyatı belli oldu
ISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİ
ISPARTA ERGÜN ISI'DAN FUARA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA!
Isparta'da 17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
Isparta Yiğit Züccaciye'de Büyük İndirim Kampanyası
AMAN DİKKAT! ISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYI
ALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN YÜKSELİŞ! ALTIN FIRLADI
ISPARTA'DA BİR İLK! TELALEM'DE TÜM CİHAZLAR NANO TEKNOLOJİ İLE KAPLANIYOR
Isparta'da siren sesi uyarısı
Isparta Yunus Timlerinden narkotik operasyonlar
ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
Isparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladı
TEMPO PARK'TAN KIŞ DÜĞÜNLERİ KAMPANYASI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cigköfte-siparis-soguk-meze isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kadın Teknik Eleman Eğitim Projesi Başladı Kadın Teknik Eleman Eğitim Projesi Başladı 10 Kasım 2022
Isparta Diş Hekimlerinin büyük başarısıIsparta Diş Hekimlerinin büyük başarısı15 Kasım 2022
Orman ve Ekosistem Zirvesi-Fuarına katıldılarOrman ve Ekosistem Zirvesi-Fuarına katıldılar15 Kasım 2022
Isparta Diş Hekimlerinin büyük başarısıIsparta Diş Hekimlerinin büyük başarısı15 Kasım 2022
Isparta’nın ALTIN ÇocuklarıIsparta’nın ALTIN Çocukları15 Kasım 2022
Isparta'da Milli Ağaçlandırma Günü KutlandıIsparta'da Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı12 Kasım 2022
Vali Baruş Isparta Merkeze bağlı Kayı ve Deregümü köylerini ziyaret ettiVali Baruş Isparta Merkeze bağlı Kayı ve Deregümü köylerini ziyaret etti09 Kasım 2022
GÜNÜN SON DAKİKA HABERLERİ VE MANŞETLERİGÜNÜN SON DAKİKA HABERLERİ VE MANŞETLERİ15 Kasım 2022
EĞİRDİR’E 2. ETAP TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOREĞİRDİR’E 2. ETAP TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR09 Kasım 2022
Tarımın nabzı Isparta'da atıyor! Fuar 17. yaşındaTarımın nabzı Isparta'da atıyor! Fuar 17. yaşında12 Kasım 2022
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKATISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT11 Kasım 2022
Isparta'da doğal fermente sucuk için adres Halk EtIsparta'da doğal fermente sucuk için adres Halk Et15 Kasım 2022
ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''ISPARTA KAYA BALIK: ''BU SEZON BALIĞA DOYACAĞIZ''13 Kasım 2022
Isparta Yiğit Züccaciye'de Büyük İndirim KampanyasıIsparta Yiğit Züccaciye'de Büyük İndirim Kampanyası10 Kasım 2022
ŞANLIURFA'NIN GERÇEK KEBABI VE LAHMACUNU ARTIK ISPARTA'DA!ŞANLIURFA'NIN GERÇEK KEBABI VE LAHMACUNU ARTIK ISPARTA'DA!11 Kasım 2022
ITSO Başkanı Çelik 10 Kasım MesajıITSO Başkanı Çelik 10 Kasım Mesajı10 Kasım 2022
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Isparta'da Saygı ve Minnetle AnıldıGazi Mustafa Kemal Atatürk Isparta'da Saygı ve Minnetle Anıldı10 Kasım 2022
Mucize Bitki Safran Isparta Aksu'yu SevdiMucize Bitki Safran Isparta Aksu'yu Sevdi15 Kasım 2022
Isparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldıIsparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldı10 Kasım 2022
ISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİ10 Kasım 2022