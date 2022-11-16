15 Kasım 2022 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



AYM’den Whatsapp kararı

Anayasa Mahkemesi, şirketin verdiği telefonda yer alan mesajlaşmalar gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin başvurusu üzerine, çalışanın haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, “İşveren çalışanın Whatsapp yazışmalarını kontrol edemez” denildi.





Erdoğan, Biden ve Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Erdoğan, bu görüşmenin hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü.



Bahçeli’den sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili "Türkiye terörle yaşamaya alışmayacak, teröre müsamaha göstermeyecektir" dedi.



Gözaltı sayısı 50’ye çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye çıktığını söyledi.



Türkiye FTX için harekete geçti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlatıldığını duyurdu.



12 Dev Adam son topta kaybetti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi. 12 dev adam, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.



A Milli Takım, İskoçya'yı konuk ediyor!

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında bugün İskoçya'yı konuk edecek. Mücadele Diyarbakır Stadı'nda oynanacak. Maç 20:00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.