Isparta’da Zirai Don Uyarısı: Çiftçiler Dikkatli Olmalı

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine istinaden, Cumartesi’yi Pazar’a ve Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gecelerde Isparta çevrelerinde zirai don hadisesi bekleniyor.

Valilik, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyararak, il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi ve oluşabilecek don tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Zirai donun, ürünlerde büyük kayıplara neden olabileceğine dikkat çeken yetkililer, çiftçilerin erken önlem alarak zarar riskini en aza indirmesi gerektiğini belirtti.