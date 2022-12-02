Isparta’nın üreten gücü: 10 ana sektör

Kasım 2022’de 10 farklı sektör, 34.172,87 dolar değerindeki ihracatın büyük bir dilimini gerçekleştirdi. Yaş meyve ve sebze ihracatı lider konumda: 4 milyon 517 bin dolar. Meyve ve sebze mamulleri de 3 milyon dolar değerindeki ihracat ile rekor kırdı.



-Çimento ve toprak ürünleri 4 milyon dolar gelir sağladı

Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinin Kasım 2022 ihracatı 4 milyon 088 bin dolar olarak gerçekleşti. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı da 3,6 milyon dolar şeklinde hesaplandı. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2,7 milyon dolar oldu. İklimlendirme sanayinin ihracat rakamı ise 2,1 milyon dolar olarak rakamlara yansıdı.



Sektör Kasım ’22 Ocak-Kasım ’22

Madencilik Ürünleri 6.111,28 62.567,56

Yaş Meyve ve Sebze 4.517,60 75.868,02

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 4.088,40 47.760,30

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.648,49 40.281,70

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.639,45 38.065,26

Meyve Sebze Mamulleri 3.055,73 12.752,69

Tekstil ve Hammaddeleri 2.786,12 28.636,45

İklimlendirme Sanayii 2.123,14 18.003,18

Halı 1.437,65 19.177,94

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 846,45 22.833,37

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M. 566,28 9.599,40

Makine ve Aksamları 451,75 17.375,40

Demir ve Demir Dışı Metaller 314,16 3.250,24

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 256,04 6.317,36

Çelik 92,46 1.344,89

Elektrik ve Elektronik 80,84 779,68

Kuru Meyve ve Mamulleri 48,37 398,58

Mücevher 31,62 128,99

Süs Bitkileri ve Mamulleri 13,93 3.304,91

Otomotiv Endüstrisi 3,26 292,68

Fındık ve Mamulleri 2,00 2,00

Deri ve Deri Mamulleri 0,92 30,82

Diğer Sanayi Ürünleri - 99,06



Toplam 34.172,87 409.325,83



