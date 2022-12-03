Isparta’nın rotası: ABD ve Avrupa

Isparta Kasım 2022’de 34 milyon 172 bin 87 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bunun büyük bir dilimini Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İspanya, İtalya’ya yaptı. Isparta’nın yılın ilk 11 ayındaki toplam ihracatı olan 409 milyon 325 bin doların büyük bir dilimi de yine anılan ülkelere yapıldı.



Hindistan ile ticaret giderek yükseliyor

Isparta Hindistan ile kurduğu dış ticaret köprüsünü giderek güçlendiriyor. Zira Kasım 2022’de anılan ülkeye 2 milyon 532 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 1 Ocak- 30 Kasım 2022 tarihleri arasında H indistan’a gerçekleştirilen ihracat ise 27,2 milyon dolara erişti.



ÜLKE KASIM ’22 OCAK- KASIM ‘22



ABD 6.882,04 57.571,14

FRANSA 3.362,63 29.483,72

HİNDİSTAN 2.532,30 27.271,16

ÇİN 2.328,23 28.190,34

AVUSTURYA 1.606,53 6.639,82

ALMANYA 1.577,52 34.037,13

ANTALYA SERBEST B. 1.531,22 36.713,10

KANADA 1.482,00 6.914,14

RUSYA FEDERASYONU 1.387,66 18.075,25

BİRLEŞİK KRALLIK 1.328,81 15.199,41

İSPANYA 933,83 22.154,39

BULGARİSTAN 901,18 6.936,73

IRAK 733,92 3.492,87

İTALYA 714,86 12.343,41

AZERBAYCAN 402,09 4.780,83

BAE 385,09 3.543,91

YUNANİSTAN 338,77 2.917,50

İSRAİL 338,21 6.026,42

ÖZBEKİSTAN 319,56 21.503,32

TÜRKMENİSTAN 273,45 3.307,75

İSVEÇ 240,18 3.118,84

AVUSTRALYA 224,05 2.706,80



TOPLAM 34.172,87 409.325,83