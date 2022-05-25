Türkiye’nin gül bahçesi Isparta, gül festivaline hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır geniş katılımlı olarak düzenlenemeyen festival bu yıl 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da gül, ekonomik değerinin yanı sıra önemli bir turizm değeri. Gül hasadı, her yıl Mayıs ayının ortasında başlayıp Temmuz ayının ilk haftalarına kadar devam ederken, Gül Bahçeleri de yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.3-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Gül Festivali’nin detayları Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda görüşüldü. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.Isparta’nın mevcut turizm verilerinin yanı sıra turizm ve tanıtım alanında bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül Festivali’nde yapılacak faaliyetler için de bilgi alış verişinde bulunuldu.