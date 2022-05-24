Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 175. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Isparta Tapu Müdürü Ahmet Haluk Doğan ve Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan beraberlerinde kurum çalışanlarıyla Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.Tapu ve Kadastro çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Türkiye’nin köklü ve önemli kuruluşlarından birisi olan Tapu Kadastro Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, tüm çalışanlara başarılar diledi.Ardından Tapu ve Kadastro çalışanları kurumlarının Isparta’da yürüttüğü faaliyetler hakkında Vali Baruş’a bilgi verdi.