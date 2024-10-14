Isparta’da Gezilecek Yerler: Güller Diyarı ve Doğanın Eşsiz Güzellikleri

Isparta, "güller diyarı" olarak anılsa da, yalnızca gül bahçeleriyle değil, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çeken bir şehir. İşte Isparta’nın mutlaka görülmesi gereken yerleri:

1. Eğirdir Gölü

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir Gölü, masmavi suları, eşsiz manzaraları ve huzur veren doğasıyla Isparta’nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri. Göl kıyısında yürüyüş yapabilir, su sporlarıyla vakit geçirebilir ya da gölün çevresindeki restoranlarda yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. Eğirdir’de bulunan Yeşilada ve Can Ada, göle ayrı bir güzellik katıyor.

2. Davraz Kayak Merkezi

Kış aylarında Isparta’ya gelen ziyaretçiler için Davraz Kayak Merkezi, kayak ve snowboard gibi kış sporlarıyla vakit geçirebileceğiniz ideal bir mekan. Şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Davraz, uygun fiyatlı kayak olanakları ve konaklama seçenekleriyle de popüler.

3. Kovada Gölü Milli Parkı

Eğirdir Gölü’nün hemen güneyinde yer alan Kovada Gölü, yeşilin her tonunu barındıran, doğa tutkunları için adeta bir cennet. Göl çevresinde doğa yürüyüşleri yapabilir, kuş gözlemi ve fotoğrafçılıkla ilgilenebilirsiniz. Milli park içinde birçok bitki ve hayvan türüne rastlayabilirsiniz.

4. Gölcük Krater Gölü

Isparta şehir merkezine sadece 12 km uzaklıkta yer alan Gölcük Krater Gölü, doğanın en sessiz ve huzurlu köşelerinden biri. Volkanik oluşum olan göl, çevresiyle birlikte adeta bir saklı cennet. Piknik yapmak, yürüyüşe çıkmak veya göl manzarası eşliğinde dinlenmek isteyenler için ideal bir yer.

5. Lavanta Bahçeleri (Kuyucak Köyü)

Son yıllarda fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan Lavanta Bahçeleri, Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde bulunuyor. Haziran ve Temmuz aylarında lavantaların mor renkleriyle kaplanan bahçelerde yürüyüş yapabilir, lavanta ürünleri satın alabilir ve harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Lavanta kokuları arasında huzur bulacağınız bu köy, aynı zamanda lavanta tarımı hakkında bilgi edinebileceğiniz yerlerden biri.

6. Adada Antik Kenti

Sagalassos kadar bilinmeyen fakat bir o kadar etkileyici olan Adada Antik Kenti, Sütçüler ilçesi yakınlarında yer alıyor. Roma İmparatorluğu döneminden kalma kalıntıları ve antik yolları görmek, tarihle iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler için ideal. Özellikle Roma tapınakları ve tiyatrosu oldukça etkileyici.

7. Sagalassos Antik Kenti

Ağlasun ilçesinde yer alan ve dünya çapında tanınan Sagalassos Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminden kalma önemli bir yerleşim yeri. Yüksek rakımda yer alan kent, günümüze kadar çok iyi korunmuş tiyatrosu, çeşmeleri ve tapınaklarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Sagalassos, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri.

8. Zindan Mağarası

Aksu ilçesi yakınlarındaki Zindan Mağarası, doğa ve macera severler için bir başka ilgi çekici durak. Roma döneminde de kullanılan mağara, içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkat çekiyor. Mağaranın çevresi doğal güzelliklerle dolu ve yürüyüş yolları mevcut.

9. Isparta Gül Bahçeleri

Isparta, güllerin başkenti olarak bilinir ve her yıl binlerce ton gül yağı üretir. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında gül toplama festivalleri yapılır. Isparta’nın gül bahçelerini gezip gül hasadına katılmak ve gül ürünleri satın almak, bu şehre gelenler için unutulmaz bir deneyimdir. Gül bahçelerini ziyaret ederek gülün hikâyesine tanıklık edebilir, bu eşsiz bitkinin büyüsünü yakından hissedebilirsiniz.

10. Isparta Müzesi

Isparta’nın tarihine, kültürel mirasına ve arkeolojik buluntularına yakından bakmak isteyenler için Isparta Müzesi önemli bir durak. Müzede, prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir koleksiyon sergileniyor. Arkeoloji, etnografya ve tarım tarihine dair zengin bir birikim sunan müze, tarih ve kültür meraklılarının ilgisini çekecek.

11. Yazılı Kanyon

Sütçüler ilçesi yakınlarında yer alan Yazılı Kanyon, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için muhteşem bir rota sunar. Tarihi kalıntılar ve doğal güzelliklerle bezeli bu kanyon, aynı zamanda ünlü filozof Epiktetos’un "Yol" adlı şiirinin yer aldığı kitabeleriyle bilinir. Yürüyüş parkurları, piknik alanları ve nefes kesen manzaralarıyla doğaseverler için harika bir destinasyon.

12. Ayazma Parkı

Isparta merkezine yakın bir noktada yer alan Ayazma Parkı, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için dinlenme ve huzur dolu bir alan sunuyor. Geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları ve piknik alanlarıyla Ispartalılar ve ziyaretçiler için popüler bir kaçış noktası.

13. Atabey Ertokuş Medresesi

Selçuklu dönemine ait önemli bir eser olan Ertokuş Medresesi, Atabey ilçesinde yer alıyor. 1224 yılında yapılan bu medrese, mimari özellikleriyle dikkat çekerken, Selçuklu kültür ve sanatının izlerini taşır. Tarih ve mimari meraklılarının ilgisini çekecek olan bu medrese, restore edilerek günümüze kadar korunmuştur.

Isparta, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla her gezginin keşfetmek isteyeceği bir şehirdir. Şehir, hem doğa tutkunlarına hem de tarihle ilgilenenlere hitap eden çok çeşitli alternatifler sunar. Gölleri, antik kentleri, gül bahçeleri ve daha birçok güzelliğiyle Isparta, ziyaretçilerine unutulmaz anılar bırakır.