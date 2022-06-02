Isparta’nın ilk 5 aydaki meyve ve sebze ihracatı 34,2 milyon dolar oldu

‘Türkiye’nin Meyve Bahçesi’ olarak konumlandırılan Isparta tarım ürünleri ihracatında rekor kırmaya devam ediyor. Ancak tarıma dayalı sanayi arzu edilen seviyenin çok altında gerçekleşiyor.



-5.6 milyon dolar değerinde ihracat

Isparta, 1-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında yaş meyve ve sebze ihracatında 5 milyon 685 bin 04 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ocak- Mayıs dönemini içeren ilk 5 aylık ihracatı ise 34 milyon 201 bin 04 dolar oldu.



-Mobilya, tekstil, iklimlendirme sanayi

Isparta, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde 3.5 milyon dolar değerinde ihracat yaptı.

‘Orta Ölçekli Tekstil Kenti’ olan Isparta’da anılan sektördeki ihracat geliri ise 2,3 milyon dolar şeklinde hesaplandı.

İklimlendirme sanayisindeki Isparta’nın 1-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihracat ise 1 milyon 699 bin dolar olarak gerçekleşti.



-Isparta 11 sektörde ‘1 milyon dolar ihracat’ bandını aşmayı başardı

Isparta, Mayıs 2022 döneminde 11 sektörde ‘1 milyon dolar ve üzerinde ihracat’ yaptı. Hazır Giyim ve Konfeksiyon alanında 1 milyon 413 bin dolar değerinde ihracat gerçekleşti. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller alanındaki ihracat total değeri ise 1 milyon 099 bin dolar şeklinde hesaplandı.



-‘İş’te Isparta’nın sektörel açıdan ihracat raporuna yakın plan:



Sektör My.’22 Oca.-My.’22



Yaş Meyve ve Sebze 5.685,04 34.201,04

Madencilik Ürünleri 4.149,22 27.030,97

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.575,22 18.155,30

Çimento Cam Seramik ve Toprak 3.190,73 15.931,54

Makine ve Aksamları 2.393,37 11.268,35

Tekstil ve Hammaddeleri 2.376,39 15.494,98

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.036,41 11.762,22

Halı 1.919,48 8.842,71

İklimlendirme Sanayii 1.699,74 6.949,00

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.413,45 13.340,85

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.099,31 4.333,41

Süs Bitkileri ve Mamulleri 747,82 2.616,13

Meyve Sebze Mamulleri 586,98 4.783,44

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 434,31 2.710,00

Demir ve Demir Dışı Metaller 342,09 1.532,58

Çelik 144,79 372,17

Elektrik ve Elektronik 54,46 319,63

Otomotiv Endüstrisi 32,30 159,01

Kuru Meyve ve Mamulleri 9,10 92,51

Diğer Sanayi Ürünleri - 80,53

Deri ve Deri Mamulleri - 16,10

Mücevher - 0,30



Toplam 31.890,21 180.133,30