Rusya’ya ihracat tavan yaptı

Ukrayna’ya ise ‘sıfır’ değerine düştü



Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve savaş durumu Isparta’nın ihracatını da etkiledi. Isparta Rusya’ya tüm zamanların en yüksek seviyesinde ihracat yapmaya başladı. Zira Isparta, Mayıs 2022’de Rusya’ya 2 milyon 230 bin 40 dolar değerinde ihracat yaptı. 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında bu değer ise 7 milyon 820 bin 38 dolar idi. Isparta, yaşanan bu savaş öncesinde Rusya’ya her ay ortalama 200 bin dolar değerinde ihracat yapıyordu. Bu tüm zamanların en yüksek ihracat artışında Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve bir çok gelişmiş ülkenin Rusya’ya karşı ekonomik ambargo uygulaması da etkili oldu.

Ukrayna’ya ise tablo tam tersi bir şekilde gerçekleşti. Isparta, Ukrayna’ya hiç ihracat gerçekleştiremedi. Ocak- Mayıs 2022 tarihleri arasında Isparta’nın Ukrayna’ya ihracatı 104 bin 84 dolar seviyesinde kaldı. Isparta, savaş öncesinde Ukrayna’ya aylık ortalama 100 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştiriyordu. Yıllık totalde Isparta’nın Ukrayna’ya ihracatı 1.5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşiyordu.



-En yüksek ihracat ABD’ye

Isparta, 1-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne 3 milyon 953 bin 90 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ocak- Mayıs arasında bu değer 18 milyon 784 bin dolar olarak gerçekleşti.

Isparta’nın Almanya’ya ihracatı ise 1 milyon 772 bin dolar oldu.

Birleşik Krallık’a ihracat 1.4 milyon dolar seviyesini de aştı.

Isparta Fransa’ya da Mayıs ayı içerisinde 1 milyon 097 bin dolar değerinde ihracat yaptı.



-Isparta ortalama 100 ülkeye ihracat yapıyor

Isparta, ay ve dönemlerin farklılığı nedeniyle ortalama 90 ilâ 110 ülkeye ihracat yapma başarısı gösteriyor.

Isparta’nın ihracatta ‘1 milyon dolar’ bandını aştığı ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Antalya Serbest Bölge -Serbest Bölge’ye ürün vermek direkt ihracat olarak nitelendiriliyor- Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Özbekistan ve Rusya olarak sıralanıyor.

‘iş’te Isparta’nın ihracattaki ülkeler atlasına yakın plan:



Ülke My.’22 Oca.-My.’22



ABD 3.953,90 18.784,68

ALMANYA 1.772,77 7.116,69

ANTALYA Serbest B. 4.547,40 22.239,22

AVUSTRALYA 268,93 1.097,73

AVUSTURYA 305,25 1.078,81

AZERBAYCAN 502,60 2.172,04

BAE 294,06 1.611,71

BELÇİKA 119,76 578,05

BİRLEŞİK KRALLIK 1.453,19 8.075,46

BULGARİSTAN 433,36 2.314,42

ÇİN 1.284,29 12.833,60

FRANSA 1.097,41 6.502,31

GÜNEY AFRİKA C. 311,28 1.014,00

HİNDİSTAN 2.834,93 22.355,67

IRAK 177,01 1.077,17

İSPANYA 1.199,33 12.508,89

İSRAİL 294,42 3.120,44

İSVEÇ 261,29 1.507,95

İSVİÇRE 205,64 499,24

İTALYA 1.299,75 7.930,51

KOSOVA 132,30 1.369,86

KKTC. 100,11 434,37

MACARİSTAN 273,79 1.502,70

ÖZBEKİSTAN 3.189,34 14.850,86

ROMANYA 600,23 2.139,25

RUSYA FEDERASYONU 2.230,40 7.820,38

TÜRKMENİSTAN 377,28 1.917,14

UKRAYNA - 104,84

YUNANİSTAN 219,15 729,39



Toplam 31.890,21 180.133,30