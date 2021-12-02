Isparta’nın ihracatta yeni keşfi: Hindistan

İhracatının en yüksek dilimini Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere’ye gerçekleştiren Isparta, yeni pazarlar keşfetmeye başladı. Zira Kasım 2021’de Isparta Hindistan’a 3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



Serbest Bölgelere ülke ihracatı büyüklüğünde ürün verdi

Isparta, ihracat artışının yanı sıra Antalya başta olmak üzere Ege ve Kayseri Serbest Bölge’ye de mamul ya da hammadde vermeye başladı. Isparta’nın Antalya Serbest Bölge’ye ihracatı Kasım 2021’de 4 milyon 379 bin dolar oldu. Ege Serbest Bölge’ye ihracat ise 1 milyon 431 bin dolar şeklinde hesaplandı. Kayseri Serbest Bölge’ye ise çok düşük de olsa ürün verdi.



Ülke Ka.’21 Oca.’- Ka.’21



ABD 5.087,74 42.121,77

ALMANYA 1.317,00 42.177,83

ANTALYA SB. 4.379,42 30.288,19

HİNDİSTAN 3.094,11 19.181,84

AZERBAYCAN 280,96 3.288,13

BAE 196,08 2.367,76

BELÇİKA 159,87 1.037,18

BİRLEŞİK KRALLIK 1.851,94 20.100,10

BREZİLYA 550,49 1.423,98

BULGARİSTAN 395,92 4.558,93

ÇİN 3.086,13 37.252,91

DANİMARKA 215,00 1.354,85

EGE SERBEST BÖLGESİ 1.431,18 1.431,18

FRANSA 2.333,64 24.320,49

İSPANYA 1.965,22 18.389,56

İSRAİL 452,73 2.740,30

İSVEÇ 359,81 4.550,07

İTALYA 705,36 12.911,94

KAYSERİ SB. 144,72 541,87

KOSOVA 413,29 2.935,35

KKTC 101,90 1.146,74

MACARİSTAN 244,44 1.520,77

MISIR 114,60 706,49

ROMANYA 643,95 4.596,30

RUSYA FEDERASYONU 595,97 9.587,43

SURİYE 301,59 722,99

TÜRKMENİSTAN 307,65 3.791,07

YUNANİSTAN 42,91 1.168,80



Toplam 33.864,46 404.225,39