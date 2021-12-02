Kuduz Hastalığına Karşı Havadan Aşılama Yapıldı

Kuduz Hastalığı ülkemizde ve komşu ülkelerde farklı hayvan türlerinde yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizdeki mihrak sayısı yıllara göre değişmektedir. Son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarıyla da vaka sayısının düşürülmesi için mücadeleye devam edilmektedir.Tarım ve Orman Bakanlığınca yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği Destekli "Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" yürütülmektedir. Bu proje kapsamında; Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan yaban hayatına yönelik havadan oral aşılama işlemleri tamamlanmış olup, 85 (Seksen Beş) adet uçuş yapılmış ve toplamda 1.088.000 (Bir Milyon Seksen Sekiz Bin) Adet Oral Aşı atışı gerçekleştirilmiştir.Söz konusu proje ile Kuduz Hastalığına karşı duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süre gelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanmaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kuduz hastalığı ile ciddi şekilde mücadele edebilmek amacıyla vatandaşların, yetiştiricilerin, kedi ve köpek sahiplerinin bu konuda duyarlı davranmalarını, uçaktan yapılacak yaban hayatı aşılaması konusunda bilinçli olmalarını, kedi ve köpek sahiplerinin mutlaka hayvanlarına yılda bir kez kuduz aşısı yaptırmalarını tavsiye etmektedir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü