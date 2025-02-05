8 Ülkeye İhracat ‘Milyon Dolar’ Hacmini Geçti
Isparta, 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında en yüksek ihracatı 5 milyon 138 bin 81 dolar ile Fransa’ya gerçekleştirdi.
İkinci sırada ise 4 milyon 65 bin 65 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer aldı.
İhracatta Dünya Devi Almanya ile Yüksek Ticaret
Dünyanın ihracatta en başarılı ülkelerinden biri olan Almanya ile Isparta güçlü bir ticaret bağı kurdu. Ocak 2025’te Almanya’ya 3 milyon 775 bin dolar değerinde ihracat yapıldı.
Isparta, Birleşik Krallık’a gerçekleştirdiği ihracatı 3 milyon dolar seviyesine çıkardı. Hollanda’ya 1 milyon 353 bin dolar, İspanya’ya ise 1 milyon 961 bin dolar değerinde ihracat yapıldı.
Isparta'nın İhracat Atlası
|Ülke
|Ocak 2025 İhracat (Bin Dolar)
|ABD
|4.065,65
|Almanya
|3.775,42
|Antalya Serbest Bölge
|815,63
|Avustralya
|525,79
|Azerbaycan
|442,57
|Birleşik Krallık
|2.928,44
|Çin
|3.686,00
|Fransa
|5.138,81
|Hollanda
|1.353,04
|İspanya
|1.961,33
|İtalya
|730,63
|Polonya
|248,55
|Portekiz
|389,61
|Romanya
|344,58
|Rusya Federasyonu
|449,92
|Suriye
|66,05
|Türkmenistan
|896,51
|Ukrayna
|45,67
|Yunanistan
|301,97
Toplam: 37.826,74 bin dolar