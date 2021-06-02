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Isparta’nın meyve ihracatı: 6.6 milyon dolar

Isparta’nın meyve ihracatı: 6.6 milyon dolar
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Isparta Düğün Salonları
Isparta’nın meyve ihracatı: 6.6 milyon dolar
Itrî-Tıbbi ve Aromatik Bitki alanındaki gücü yanı sıra ‘Türkiye’nin Meyve Bahçesi’ konumunda olan Isparta 1-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6 milyon 617 bin 69 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.  Ocak-Mayıs döneminde ise bu değer 24.3 milyon dolara erişti.
 
-10 sektörde ‘1 milyon dolar’ bandını aştı
Isparta 22 temel sektörde ihracat gerçekleştirdi. 10 sektör ihracatta 1 milyon dolar gelir bandını aştı. Makine ve aksamları 7.1 milyon dolar ihracat ile sektörün lideri olmayı sürdürdü. Tekstil ve hammaddelerinde 4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
 
-Mobilya, kâğıt, orman ürünleri yükselişte
Isparta, çimento-cam seramik ve toprak ürünlerinde 3,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ise bu değer 2,4 milyon dolar oldu. İklimlendirme sanayisinde ihracat değeri 1,2 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.
 
 
Sektör                                                                 My.’21                 Oca.’-My.’21
 
Makine ve Aksamları                                    7.169,96               47.307,21
Madencilik Ürünleri                                       6.695,35               31.242,70
Yaş Meyve ve Sebze                                     6.617,69               24.315,13
Tekstil ve Hammaddeleri                            4.032,66               19.015,04
Çimento Cam Seramik ve Toprak             3.929,28               12.729,40
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri           2.461,33               9.858,96
Halı                                                                       2.038,00               8.908,09
Hazırgiyim ve Konfeksiyon                         1.398,25               6.964,74
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller        1.343,35               3.652,92
İklimlendirme Sanayii                                   1.235,71               5.010,94
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri              858,51                  11.892,59
Demir ve Demir Dışı Metaller                    693,12                  1.462,01
Meyve Sebze Mamulleri                             540,25                  2.350,96
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar           286,88                  1.816,04
Çelik                                                                     114,51                  776,67
Otomotiv Endüstrisi                                      63,45                     145,05
Süs Bitkileri ve Mamulleri                            44,04                     885,17
Kuru Meyve ve Mamulleri                          19,09                     229,10
Elektrik Elektronik                                          6,66                       74,87
Deri ve Deri Mamulleri                                1,63                       1,63
Savunma ve Havacılık Sanayii                    -                              948,27
Fındık ve Mamulleri                                       -                              17,60
 
Toplam                                                                               39.549,71            189.605,10
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