Isparta’nın meyve ihracatı: 6.6 milyon dolar

Itrî-Tıbbi ve Aromatik Bitki alanındaki gücü yanı sıra ‘Türkiye’nin Meyve Bahçesi’ konumunda olan Isparta 1-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6 milyon 617 bin 69 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs döneminde ise bu değer 24.3 milyon dolara erişti.



-10 sektörde ‘1 milyon dolar’ bandını aştı

Isparta 22 temel sektörde ihracat gerçekleştirdi. 10 sektör ihracatta 1 milyon dolar gelir bandını aştı. Makine ve aksamları 7.1 milyon dolar ihracat ile sektörün lideri olmayı sürdürdü. Tekstil ve hammaddelerinde 4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.



-Mobilya, kâğıt, orman ürünleri yükselişte

Isparta, çimento-cam seramik ve toprak ürünlerinde 3,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ise bu değer 2,4 milyon dolar oldu. İklimlendirme sanayisinde ihracat değeri 1,2 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.





Sektör My.’21 Oca.’-My.’21



Makine ve Aksamları 7.169,96 47.307,21

Madencilik Ürünleri 6.695,35 31.242,70

Yaş Meyve ve Sebze 6.617,69 24.315,13

Tekstil ve Hammaddeleri 4.032,66 19.015,04

Çimento Cam Seramik ve Toprak 3.929,28 12.729,40

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.461,33 9.858,96

Halı 2.038,00 8.908,09

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.398,25 6.964,74

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.343,35 3.652,92

İklimlendirme Sanayii 1.235,71 5.010,94

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 858,51 11.892,59

Demir ve Demir Dışı Metaller 693,12 1.462,01

Meyve Sebze Mamulleri 540,25 2.350,96

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 286,88 1.816,04

Çelik 114,51 776,67

Otomotiv Endüstrisi 63,45 145,05

Süs Bitkileri ve Mamulleri 44,04 885,17

Kuru Meyve ve Mamulleri 19,09 229,10

Elektrik Elektronik 6,66 74,87

Deri ve Deri Mamulleri 1,63 1,63

Savunma ve Havacılık Sanayii - 948,27

Fındık ve Mamulleri - 17,60



Toplam 39.549,71 189.605,10