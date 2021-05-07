İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2021 Cuma günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 07.05.2021 tarih ve 8047 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları esasları İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenmiş ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararı ile duyurulmuştu.

Aynı Genelge kapsamında alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bu dönemde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi ile de muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin kötüye kullanımının suiistimal edilmesini önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “Çalışma İzni Görev Belgesi Formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Genelgesinde ise manuel doldurularak düzenlenen “Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır.

Gelinen aşamada, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişiler tarafından e-¬başvuru sistemi üzerinden yapılan başvurular kapsamında, gerekli sorgulamalar yapılarak 07.05.2021 Cuma günü itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir.

Öte yandan Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;

Sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için örneği Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 07.05.2021

