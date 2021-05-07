TBMM Başkanvekili Bilgiç, ISUBÜ’deki Çalışmaları İnceledi

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, ISUBÜ Rektörlük yerleşkesinde incelemelerde bulundu, Rektör Diler’den bilgiler aldı.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki heyet ile birlikte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğü yerleşkesinde yapımı tamamlanan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bilgiç, “Rektörümüze ve üniversitemizin değerli mensuplarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Atıl vaziyette duran binaları güçlendirdiler, tadilattan geçirip, çiçek gibi yaptılar. Emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sıra eski Doğumevi ve eski Devlet Hastanesi alanlarına geldi. Yeni kampüs alanında çalışmalar devam ediyor, desteklerimiz devam edecektir” dedi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, binalarda yapılan güçlendirme ve tadilat çalışmalarının tamamlandığını, çevre düzenlemelerinin son aşamada olduğunu söyledi. Rektör Diler; “Üniversitemizin fikir babası TBMM Başkanvekilimiz ve Isparta Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç’e, üniversitemize katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni kampüs alanımız içinde desteklerinin devamını diliyorum” dedi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in ziyaretinde ISUBÜ Genel Sekreteri Sefer Kutlu, Genel Sekreter Yardımcısı Fıratcan Çınar, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mesut Yönet hazır bulundu.ISUBÜ