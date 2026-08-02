Isparta’da üniversiteyi karıştıran gelişme

SDÜ’de sınav krizi! Savcılık devreye girdi, sınav iptal edildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sınav sorularının usulsüz şekilde elde edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonrası Dönem 3 yıl sonu teorik sınavının iptal edildiği öğrenildi. Karar, öğrenciler arasında geniş yankı uyandırdı.

Isparta’da yükseköğretim gündemine oturan gelişme, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi’nde yaşandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sınav sorularının usulsüz yollarla temin edildiğine yönelik iddialar üzerine süreç başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında elde edilen bulguların fakülte yönetimine iletilmesinin ardından konu acil olarak değerlendirildi.

Sınav güvenliği gerekçesiyle iptal kararı

SDÜ Tıp Fakültesi yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sınav güvenliğine ilişkin oluşan şüphe nedeniyle Dönem 3 yıl sonu teorik sınavının iptal edilmesine karar verildi.

Fakülte Yönetim Kurulu’nun aldığı kararda, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve öğrenciler arasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması amacıyla yeni sınav takvimi oluşturuldu.

Yeni sınav tarihleri belli oldu

Alınan karar doğrultusunda yeni sınav programı şöyle açıklandı:

Dönem 3 yıl sonu teorik sınavı:

3 Temmuz 2026 Cuma – Saat 10.00

Bütünleme sınavı:

8 Temmuz 2026 Çarşamba

Ek bütünleme sınavı:

13 Temmuz 2026 Pazartesi

Öğrencilerden karara tepki

Sınav iptali kararının ardından bazı öğrenciler ise yaşanan süreç nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Sınava uzun süre hazırlanarak giren ve iddialarla herhangi bir bağlantısı olmadığını belirten öğrenciler, toplu iptal kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Soruşturmanın ise yetkili makamlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.



