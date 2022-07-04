ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden vatandaşları sabit ev telefonlarından arayarak kendisini Jandarma personeli tanıtarak, Isparta ilinde (3), Afyonkaralıisar. Aydın, Kütahya ve Muğla illerinde birer olay olmak üzere toplam (7) vatandaşımızdan. 58.850 TL. 3000 Euro ve 783.650 TL değerinde altını elden alarak toplam 895.000 TL dolandıran şüpheli H.D. isimli şahıs. 30 Haziran 2022 tarihinde Denizli ilinden İsparta iline plakasız motosiklet ile gelerek aynı taktik ve yöntemleri kullanmak suretiy|le Eğirdir ilçe ve köylerinde (11) vatandaşı dolandırmaya çalıştığı sırada. Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat unsuru ve Eğirdir İlçe J.K.lığı asayiş timleri tarafindan icra edilen takip ve operasyon sonucunda şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen H.D. isimli şüpheli tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

