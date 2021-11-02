Isparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayi

Isparta Ekim 2021 içerisinde 3 milyon 722 bin dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Mobilya, çimento, tekstil, iklimlendirme sanayi ise 1 ilâ 3 milyon dolar arasında değişen seviyelere erişti.



-Yıllık yaş sebze ve meyve ihracatı 72 milyon dolar

Isparta, 1 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 72 milyon 519 bin dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Meyve sebze mamulleri ise 10 milyon dolar bandına yaklaştı: 9.9 milyon dolar

Orta ölçekli bir mobilya ve orman ürünleri kenti olan Isparta’da sektörün son durumu şöyle: Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri: 3.685,30 dolar. Anılan sektörde 1 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat değeri ise 25 milyon 583 bin 96 dolar.



-Bütünleşik tekstil ve hazırgiyim sektörü yükselişte

Isparta tekstil ve hammaddelerinde 2 milyon 831 bin dolar değerinde ihracat geliri elde etti. Yılın tamamında ise bu oran 333 milyon 792 bin dolar oldu.

Hazırgiyim ve konfeksiyonda Isparta 1.9 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. 1 Ocak- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında elde edilen ihracat rakamı ise 16 milyon 868 bin dolar oldu.

İklimlendirme sanayisi de atılım içerisinde: Zira 1 milyon 675 bin 59 dolar değerinde ihracat yapıldı. Yıllık totalde bu oran 13 milyon 186 bin dolar oldu.

Sektör raporu şöyle:



Sektör Ekim 21 Ocak-Ekim 21



Madencilik Ürünleri 4.137,81 57.077,37

Yaş Meyve ve Sebze 3.722,40 72.519,86

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.685,30 25.583,96

Çimento Cam Seramik ve Toprak 3.015,11 25.911,19

Tekstil ve Hammaddeleri 2.831,55 33.792,00

Meyve Sebze Mamulleri 2.724,46 9.955,69

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.474,99 28.962,24

Halı 2.165,66 17.203,84

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.962,68 16.868,42

İklimlendirme Sanayii 1.675,59 13.186,64

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 1.080,44 5.016,85

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 644,27 5.596,50

Makine ve Aksamları 278,02 50.705,42

Demir ve Demir Dışı Metaller 271,78 3.035,95

Çelik 35,11 1.916,70

Süs Bitkileri ve Mamulleri 28,22 1.064,38

Kuru Meyve ve Mamulleri 9,78 338,31

Elektrik Elektronik 8,91 186,43

Otomotiv Endüstrisi 8,86 236,66

Deri ve Deri Mamulleri 2,07 47,83

Savunma ve Havacılık Sanayii - 1.084,39

Diğer Sanayi Ürünleri - 64,85

Fındık ve Mamulleri - 18,18

Zeytin ve Zeytinyağı - 5,50

Mücevher - 0,51



Toplam 30.762,99 370.379,69