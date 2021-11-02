ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde merdiven altı, yasadışı ve ruhsatsız yerlerde üretilen, eğlence yerlerinde, mekanlarda tüketilmek üzere Isparta il merkezine getirilen Cinsel İçerikli Satılması Yasaklı Ürünler ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;



28.10.2021 günü durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada;



-864 adet MENDİL,

-240 paket ŞEKER,

-192 adet İÇECEK,

-84 adet ÇİKOLATA,

-74 adet JEL



Toplam 1455 adet Cinsel İçerikli Satılması Yasaklı Ürün ele geçirilmiştir.



Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (1) şüpheli hakkında ADLİ/İDARİ işlem başlatılmıştır.



Isparta halkımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.



Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına veya 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.



Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.