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Isparta’nın 2021 Yılı İhracat Verileri

Isparta’nın 2021 Yılı İhracat Verileri
ISPARTA
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İhracatta 2 milyar dolar bandı da aşıldı
TR61- Düzey 2 Ekonomi Bölgesi olarak sınıflandırılan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1 Ocak- 31 Ekim 2021 dönemi ihracatı 2 milyar doları da aştı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar bandında idi. Türkiye ihracatının yüzde 1.1’ini bu üç kent gerçekleştiriyor
 
-Isparta ihracatta Türkiye 30’uncusu
Isparta, 1-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 30 milyon 762 bin 99 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu veri ile Isparta Türkiye genelinde 81 kent içerisinde 30’uncu sırada yer aldı.
 
-1 yılda 100 milyon dolar artış sağladı
Isparta 1 Ocak- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 370 milyon 379 bin 69 dolar değerinde ihracat yaptı. 2020 yılının aynı döneminde bu oran 276 milyon dolar bandında idi.
 
 
Bölge                    Ekim 21                Türkiye Sırası    Ocak-Ekim 21
Antalya                                144.184,11          15                           1.499.015,69
Isparta                 30.762,99            30                           370.379,69
Afyon                   31.319,28            35                           317.757,60
Burdur                 22.822,11            42                           244.854,66
 
-Bölgenin Türkiye ihracatındaki payı %1.1
TR61- Düzey 2 Ekonomi Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 202 milyon 921 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının anılan döneminde bu oran 165 milyon 102 bin dolar idi. Bu veriler ışığında değişim oranı 22,9 şeklinde hesaplandı. Pay (20) % ise 1.1 olarak kayıtlara geçirildi.
 
-Yıllık bazda ihracat artış hızı rekor düzeye erişti
Batı Akdeniz Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1 Ocak- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 2 milyar 066 milyon 273 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 2020 yılının aynı döneminde ise bu oran 1 milyar 529 milyon 874 bin dolar idi. Değişim 35,1 olarak gerçekleşti. Pay (20) ise % 1.2 oldu.
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Isparta’nın Ekim 2021 ihracatı: 30.762,99 dolar
Isparta’nın Ocak-Ekim 2021 ihracat: 370.379,69 dolar
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Isparta’nın Ekim 2020 ihracatı: 27.527,22 dolar
Isparta’nın Ocak-Ekim 2020 ihracatı: 276.187,65 dolar
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Isparta’nın Eylül 2021 ihracatı: 34.551,172 dolar
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Isparta’nın 2021 Yılı İhracat Verileri:
 
Dönem                                                İhracat
Ocak                                     31.326,18
Şubat                                    31.099,69
Mart                                     39.110,89
Nisan                                    48.442,65           
Mayıs                                   38.849,22           
Haziran                                50.434,40           
Temmuz                             37.875,81           
Ağustos                               27.926,14           
Eylül                                      34.551,72
Ekim                                     30.762,99           
 
Toplam                                               370.379,69
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