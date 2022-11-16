Isparta Diş Hekimlerinin büyük başarısı

TDB 19. Dönem Merkez Yönetim Kurulu`nun görev dağılımı belli oldu.

30 bin Diş Hekimi ni temsil eden Diş Hekimleri Odalarının oluşturduğu en üst kurulu olan Türk Diş Hekimlerinin 11 kişilik Merkez Yönetim Kuruluna Dt. Naim Şenyurt seçildi.

İlk toplantılarını 10-11 Kasım’da yapan Türk Diş Hekimleri Birliği görev dağılımında daha önce Isparta Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulunda çalışmış bir dönemde Oda Başkanılğı yapan Naim Şenyurt şimdi Ankara’da Isparta Diş Hekimlerini temsil etmeye başladı.

İlk toplantılarını 10-11 Kasım’da yapan Türk Diş Hekimleri Birliği görev dağılımında daha önce Isparta Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulunda çalışmış bir dönemde Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanılğı yapan Naim Şenyurt, şimdi Ankara’da meslek taşlarını temsil edecek.

Geçtiğimiz gün yapılan görev dağılımı ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği bir açıklama yaparak şunları söyledi; “28-29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Dişhekimleri Birliği’nin 19. Olağan Genel Kurulundan sonra Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak göreve başlayan TDB 19.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 10-11 Kasım 2022 tarihlerinde yaptıkları ilk toplantılarında görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlediler.

19.Dönem Merkez Yönetim Kurulu olarak katılımcı, sorun ve çözümlere odaklı yeni bir dönemi başlatıyoruz. Dişhekimliğinin gündemindeki yakıcı sorunları çözüme ulaştırmak için ortak akıldan yararlanacak, demokratik kanalları ve diyalog zeminini geliştireceğiz.

Tüm dişhekimliği bileşenleri ile dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.” denildi