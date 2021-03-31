FEVZİ ÖZDEMİR ISPARTA'NIN ÇOK RİSKLİ İLLER ARASINDA YER ALMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Fevzi Özdemir'in o yazısı şöyle:

Isparta, açılmayan paraşüt misali sarıdan kırmızıya uçuş yaptı ,hem de çok kısa bir sürede.Peki Nasıl oldu bu iş ?Gerçekten ıspartalılar hiç eve yere girmedi de sokaklarda virusmu yaydı ,dikkatsizmiydik ?Düşündüğüm bir tezi sunmak istiyorum.Hepimizin bildiği gibi geçen yıl virüs başladığı günlerde ,öğrenci yurtlarımıza gelen Hacı adaylarının virüslü olmalarından dolayı, Isparta Türkiye'de ilk beşe girmişti. Sonra ne oldu Isparta'nın Merkezi, Isparta'nın köyleri değil hesaplara göre,ortalamaya göre yurtlara gelen Hacı adaylarının virüslü olduklarından dolayı ilk beşe girdiği açıklandı. Tabii vatandaş olarak o zaman biraz rahatlamıştık.Ne demek istediğimi biraz anlamışsınızdır sanırım. Isparta bu kadar sürede sarıdan kırmızıya geçti , peki sarıdan kırmızıya geçerken yapılan hesaplamalar yapılan tetkikler, hasta incelemeleri gerçekten Isparta da yaşayanlarmı, yoksa sağlık turizminde hastanelerimizde başarılı olduğumuz için Burdur'dan , Afyon'dan , Dinar'dan, Bucaktan, Ağlasundan hattâ Denizliden ve benzeri ilçelerimizden gelen hastalardan dolayı mı kırmızıya çıkıverdi.Bu konu sizce de önemli değil mi ?Yapilan kayıtlarda hastanın nereden gelip nereye gittiği soruluyormu.Kırmızıya çıkıp esnafımızın zaten zor durumda olduğu günlerde, Eğer durum böyleyse esnafın durumunu daha çok zorlaştırmıyormuyuz.Eger kayıtlara göre gelen giden dışarıdan ise, karantina uygulanıyorsa neden Kırmızıya vesile olunsunki.Eğitimde Türkiye birincisiyiz boş kullanılmayan Milli Eğitim okullarının sayısı öğrenciye bölündüğü için. Sağlıkta Türkiye birincisiyiz boş kullanılmayan sağlık ocakları ve hastanelerinin yatak sayısının insanlara bölündüğü için.Örnek verecek olursak birkaç branşı da sayabiliriz.Peki kovitli hastalarımız Isparta'da yaşayanlar değil de dışarıdan gelen hastalar ise, bunun cezasını kırmızı olarak Isparta neden çekecektir. Hıfsıssıha kurulu hastanelerde yapılan incelemelerde hastaların kimlikleri ve nereden geldiklerine göre bakıyormudur , böyle bir çalışma varmıdır. Bu konu bence önemlidir lütfen incelenmesi uygun olacakmıdır..Bu kadar kısa sürede,bu kadar tedbirle, Kırmızı renk bize yakışmıyor.Lütfen bu konu için yetkililerden bir açıklama bekliyoruz.