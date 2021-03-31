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EĞİRDİR KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇİZDİ

EĞİRDİR KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇİZDİ
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
*EĞİRDİR KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇİZDİ.
 
*KAYMAKAM ÇELİK, BAŞKAN GÖK, EMNİYET MÜDÜRÜ ZARİF, JANDARMA KOMUTANI TÜRKMEN VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ARMUTOĞLU ÖĞRENCİLERLE TRAFİK DEMETİMİ YAPTI.
 
*ÖĞRENCİLER KALDIRIM  VE YAYALARA AİT YERLERİN İŞGAL
EDİLMEMESİNİ İSTEDİLER.
 
*EĞİRDİR’DE ‘YAYA ÖNCELİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’ ETKİNLİĞİ.
 
Eğirdir’de “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” Etkinliği Düzenlendi. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliği gerçekleştirildi.
Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve diğer kurumların yetkililerinin katıldığı etkinlikte; kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Eğirdir Turan Yazgan Anadolu Lisesi önünde ışıksız yaya geçidinde beyaz şeritlerden ortadaki şeritler kırmızıya boyandı.
Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanarak sürücülere ''Yaya Önceliği'' mesajı verilmiş oldu. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve öğrenciler tarafından durdurulan vatandaşlara ise bilgi verilerek broşür dağıtıldı. Yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.
Etkinlikte, ilçemiz genelinde öğrenciler de “öncelik yayanın, öncelik hayatın”, “yaya öncelikli trafik yılı” ve “yayalara duyarlı ol”  yazılı pankartlar taşıyarak yaya geçitlerinde geçişler yaptı.
Öğrenciler Eğirdir caddelerinde ellerinde pankartlarla gezerek yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla vatandaşların  “Kaldırımlar yayalar için mi yoksa araç ve esnaflar için mi yapılıyor belli değil” şeklinde  Eğirdir Belediyesine yapılan çok sayıda şikayet ve müracaatlar üzerine;  Belediyemiz kullanım hakkı tamamen yayalara ait olan kaldırımlar üzerine park edilen araçlar, birçok esnaf lokanta ve çay ocaklarının yaptıkları işgaller, Özellikle yürüme alanının dar olduğu caddelerde kaldırımda teşhir edilen ürünler, kaldırım ve caddelerde konulan direk, duba ve çöp tenekelerini yayaların geçiş yerlerine koymamaları konusunda ricada bulundular.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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