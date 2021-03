ITSO ve SDÜ Arasında Gülsuyuna Kimlik Katacak Protokol

Gülsuyunda Sentetik Ürüne Karşı Doğal Ürün Bandrolü

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülsuyuna kimlik katacak ve markalaştıracak önemli bir projeye öncülük ediyor. ITSO ile SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol ile analizi yapılan gülsuyunun ambalajına doğal ürün bandrolü basılacak.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülsuyu farkındalığı ve doğal gülsuyunun markalaşmasına yönelik çalışmalarında önemli bir adım daha attı. SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi ile üretilen çalışmalar doğrultusunda iki kurum arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında ITSO üyeleri sembolik bir bedel ile gülsuyuna doğal ürün analizi yaptırabilecek, sonucunda ürünün ambalajına bandrol basılacak. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “bu ürün ile Isparta gülsuyuna değer katacağız, markalaştıracağız. Tüketicilerimiz sentetik ile gerçek gülsuyunu rahatlıkla ayırt edebilecek” dedi.ITSO Meclisi’nde düzenlenen protokol törenine SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer katıldı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, açılış konuşmasında “ITSO köklü geçmişi ile her zaman Isparta’nın menfaatine projeler üretmiş ve içinde yer almıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde, sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içinde önemli projelere imza atılmıştır” dedi.ITSO’nun Isparta gülsuyunun farkındalığını artırılmasına yönelik çalışmalarından bahseden Başkan Tutar, SDÜ ile yapılan protokolün bu çalışmanın en önemlisi ve en değerlisi olduğunu belirtti. Tutar, “tüketicilerimizin sentetik ile gerçek gülsuyunu rahatlıkla ayırt edebilmesini, gülsuyu alırken doğalını almalarını önemsiyor ve arzuluyoruz. Böylece gülsuyumuz kimlik kazanacak ve markalaşacak. Doğal gülsuyu ile Türkiye’de hatta dünyada önemli bir Pazar elde edilecek, böylece gül üreticilerimize ve gül sanayicilerimize katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi yönetimine katkılarından ötürü teşekkür eden ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “böyle bir analizi normalde yapmaya kalksanız 700-800 TL. Sağ olsun rektörümüz bu çalışmamız destekledi, hocalarımız yakından ilgilendi. Üyelerimiz bizden alacakları faaliyet belgesi ile merkeze gittiklerinde sadece 100 TL’ye gülsuyuna içerik analizi yaptırabilecekler. İçerik analizi sonucunda ürünlerin ambalajlarına doğal ürün bandrolü basılacak” dedi.SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da konuşmasında Isparta’nın ilaç ve kozmetik sektöründe önemli bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Yıllar önce Isparta’nın kozmetik ve ilaç sektöründe iddiasını ortaya koyduklarını belirten Çarıkçı, “uzun süren çalışmalarımız ve aldığımız destekler sayesinde önemli bir merkez kurduk. Laboratuvarımız çok kapsamlı. Akredite olmuş bir laboratuvar. Ama sadece cihaz olması yetmiyordu. Değerli bir ekibi bu merkeze getirdik. Hocamızı transfer ettik. Şu an altyapı olarak hazırız. İlaç ve kozmetik sektöründe her türlü çalışmayı yapabilecek ekip ve ekipmana sahibiz. İnşallah Isparta bu alanda önemli bir cazibe merkezi, önemli bir yatırım merkezi olacaktır” dedi.Son olarak kürsüye gelen SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer, merkezin çalışmalarında ITSO’nun çok desteğini gördüklerini belirterek “üniversite-sanayi işbirliği ortamını sağladık. Hedefimiz çok büyük. Yılmayan bir ekibiz. Artık Türkiye’nin analiz merkezi haline geldik. Sağlık Bakanlığı ruhsat dosyası istenen birçok ürünün analizi Isparta’da yapıldı, yapılıyor. Bu bize ulusal arenada tanınırlık sağladık. Bu çalışma ile Isparta gülsuyunu sadece Isparta’da üretildiğini pekiştirmek istiyoruz. Sanayicilerimizin ihracata yönelmesini istiyoruz. Merkezimiz 3 dilde müşterilere hitap edecek yeteneğe sahip. Vereceğimiz bandrol ile gülsuyunda Isparta markasını kullanın mesajı veriyoruz” diye konuştu.Daha sonra ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı arasında gülsuyu analiz ve doğal ürün bandrolü sürecini başlatan protokol imzalandı.