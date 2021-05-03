Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Külür"
Afiyet olsun...
ISPARTA PEKSİMETİ
MALZEMELER10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 40 dk
Pişirme Süresi: 15 dk
♦1 kg Un
♦1,5 Paket Kuru Maya
♦1 Çorba Kaşığı Tarçın
♦1 Tatlı Kaşığı Toz Karanfil
♦1,5 Su Bardağı Sıvı Yağ - Tereyağı karışımı
♦Aldığı Kadar Su
♦2 Adet Yumurta
YAPILIŞI
Tim malzemeler karıştırılarak özlü bir hamur yapılır, 30 dakika mayalandırma için bekletilir,Hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler kopardır. Yanm cm kalınlığında daire şeklinde açılır. Üzerine yumurta çırpılıp sürülür. Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirilir.
EK BİLGİ:
Ramazan ayında sahurda yapılan hu çörek, yağ ile yoğrulduğundan dolayı çabuk bayatlamadığından önceleri hacca giderken hac yollukları için hazırlanırdı.