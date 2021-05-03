Son Dakika Haberi: Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek" bilgisini veren Bilgin, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.



Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.

Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

