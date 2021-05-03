ISPARTA'DA ÜREME DÖNEMİNDE BALIK KATLİAMI

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü















Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 02.05.2021 Pazar günü Büyükkabacada yapılan görev esnasında Volkswagen Marka araç içerisinde balık tespiti üzerine İlçe Müdürlüğümüz Su ürünleri ekiplerimiz ile irtibata geçilmiş ve şüpheli araçta müşterek yapılan denetimde, Eğirdir Gölünde zıpkınla avlanılmış olan 8 adet cansız sazan balığı tespit edilmiş olup, yasak zamanda menşei belgesiz balık nakli yapan B.G. isimli şahsa 5455 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca mevcut balıklara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 34. Maddesine istinaden işlem yapmak üzere el konulmuştur. Üreme döneminde yer alan ve binlerce yumurtaya sahip bu sazan balıklarının katliamına sebep olan şahıslara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Ayrıca kaçak avcılıkla mücadele konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı Senirkent Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederiz.