ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

KURUTULMUŞ BADILCAN YEMEĞİ

MALZEMELER 6-8 Kişilik - Pişirme Süresi: 20-25 dk

♦ 500 gr Kurutulmuş Patlıcan

♦ Bir Parça Pastırma

♦ 2 Su Bardağı Bulgur

♦ 1 Çorba Kaşığı Salça

♦ 1,5 Çay Bardağı Sıvı Yağ

♦ Tuz

♦ Su

YAPILIŞI

Yaprak şeklinde kurutulmuş patlıcanlar haşlanır, suyu süzdürülür ve doğranarak hazır hale getirilir. Diğer tarafta, tencere içerisinde kuşbaşı şeklinde doğranmış pastırmalar önce yağda kavrulur. Bir kaşık salça ilave e dilerek, birkaç dakika daha kavrulur. Önceden haşlanarak hazır halde olan patlıcanlar da eklenerek, yeterli miktarda su dökülüp kaynatılır. İçine tuzu katılarak bulguru salınır. Pastırmanın tuzu yeterli ise yemeğe tuz katılmaz. Pişen yemek hafif sulu şekilde ateşten indirilir,

EK BİLGİ:





Patlıcan yemeği, kıymalı olarak da yapılabilir.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Kurutulmuş Badılcan Yemeği"Afiyet olsun...