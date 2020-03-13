ISPARTA LI ŞAİRLERDEN BAŞKAN BAŞDEGİRMENE ZİYARET



Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Kitap Fuarında yer alan yerel yazarlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ziyaretinde bulundu. İlk kez kendilerine ayrılan stantta imza günü düzenlediklerini ve kitapseverlerle buluştuklarını dile getiren yerel yazarlar, kendilerine bu imkânı tanıyan Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.



‘Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla 10 gün boyunca Milli Mücadele Kahramanı, Isparta’nın ilk mebusu ve 6 dönem Isparta Milletvekilliğine seçilen merhum Hafız İbrahim Demiralay’ın anısına düzenlenen Kitap Fuarına katılan Ispartalı yazarlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette yazarlar Başkan Başdeğirmen’e kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çiçek takdim etti ve yine kendilerine ait kitapları hediye etti.



Ziyarete katılan yazarlar, “Kitap Fuarında bizlere yer verdiniz, bizleri onurlandırdınız. Allah razı olsun. 3 fuarda bu sorunu yaşamıştık ama bizi 4.fuarda rahatlattınız. Teşekkür ediyoruz” dediler.



Yazarlar duygularını şu şekilde dile getirdi:



“Yıllardır Ispartalı yazar-şairler olarak fuarda yer almayışımızın ezikliğini, ikinci hatta üvey evlat olmanın ezikliğini yaşıyorduk. Bu yıl onure olduk. 32 Ispartalı yazar olarak fuarda yer aldık. Güzel bir gönül bağı kuruldu, buna vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz.



Buraya yazar olarak bırakın katılmayı biz önceden Isparta’nın çocukları olarak belediyenin önünden dahi geçemiyorduk. Sizlere sıcaklığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize yüreğinize sağlık. Bu fırsatı bizlere tanıdınız. İnanıyoruz ki, Isparta’nın yazarlarına sahip çıktığınız gibi şehrin kültürünü de daha yükseklere çekeceğinize inanıyoruz.



Böyle bir organizasyonu düzenlemenizle Isparta’nın değerlerini de tanıdık. Kitap fuarında geçirdiğimiz anlar bizlerin ruhunu dolduracak anlamlı zamanlardı. Bu fuarla birlikte sosyal medya üzerinden kitaplarımız da talep edilmeye başlandı. Sizler ‘Kitaplar Gül Açacak’ sloganıyla yola çıktınız, gerçekten eserlerimiz sizlerin sayesinde gül açtı. Bu iş gönül işi, sevgi işi. Ispartalı yazarlar olarak sizlerle gurur duyuyoruz”



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler için söylemiş olduğunuz sözlerden ve teşekkürünüzden çok mutlu oldum. Niyet hayır, akıbet hayır. Bizler iyi niyetlerle çıktık ve çok şükür ki o mutluluğu, güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. 10 günlük süreçte güzel bir fuar gerçekleştirdik. Ispartalı yazarlar olarak sizlere ve tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. ‘Çok güzel oldu’ diyorsunuz, şuna inanın sizler varsınız diye çok daha güzel oldu, renk kattınız, farklı bir hava kattınız. Kitapseverler ‘Ispartalı o kadar çok yazar varmış’ dediler. Isparta’mızdaki yerel yazarlarımızın farkına varıldı. Bizim de yazarlarımız var diye mutlu oldum. Fuar organizasyonunu düzenleyen firmamıza ilk şartım yerel yazarlarımızda olacak demiştim. Gördük ki çok isabetli bir iş yapmışız. Ziyaretlerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu



HABER: ZEKİ ÇELİK



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