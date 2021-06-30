Bölgenin en büyük fuarı Santek yapı dekorasyon ve mobilya fuarı Gökkubbe'de başladı.

Gelişmekte olan ülke ekonomisi içinde Isparta ve Göller Bölgesi’nin sınırlarının dışına açılması ve bölge dışındaki firmalara da bu bölgenin kapılarını açacak fırsatların yaratılması ve bu amaçla alıcılar ile satıcıların her yıl buluştukları ortak bir adres SANTEK Fuarı açıldı.

Birbirinden renkli ,göz kamaştıran evinizin ve işyerinizin ihtiyacı olan tüm ürünler buradaki firma standarında fuara özel indirim ve kampanyalarla sergileniyor. Evleneceklere, evinin eşyasını değiştireceklere, düğüncülere çok özel fırsatlar, düğün paketleri SANTEK'te sizleri bekliyor.

Isparta'da Detay Fuarcılık organizasyonuyla bu yıl 24.sü düzenlenen yapı dekorasyon mobilya ve ev teksil fuarından Isparta Haber Ajansı objektiflerine yansıyan kareleri okuyucularımızla paylaşıyoruz.



TÜM ISPARTA HALKINI GÖKKUBBE'YE SANTEK FUARINA DAVET EDİYORUZ....



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Santek Fuarı Açılışında Yapmış Olduğu Konuşma...

















































































































