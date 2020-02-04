Türkiye’nin uluslararası en büyük turizm buluşması 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 60 bin mlik alanda 30 Ocak- 2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açtı.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un teşrifleriyle açıldı.Isparta Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Osman ŞAHLAN’ında katıldığı fuarda, fuar boyunca çok sayıda üst düzey bürokrat ve yöneticileri ile İstanbul da faaliyet gösteren Isparta ve ilçelerini temsil eden derneklerin yönetim kurulları, seyahat acentaları, tur operatörleri ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri standımızı ziyaret ettiler.Isparta Valiliği, koordinasyonunda Isparta Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, 3. Salon B576 nolu standımız da; Isparta Valiliği Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi, Gülbirlik, ITSO Kadın Girişimciler Kurulu İşte Kadın, Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesisleri ve Seyahat Acentası tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ziyaretçilere ilimizi simgeleyen Gül ve lavanta suları ile kolonyalar, krem ve losyon benzeri kozmetik ürünler, gül lokumu, elma cipsi, şokelma gibi yöresel ürünler ile gül ve lavanta tarlasının bulunduğu özçekim bölümü ve çekiç darbesiyle kalıptan hatıra para çıkarmaya ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT’te, gülleri, lavantası ve gölleri ile dikkatleri çekecek Isparta standımızda; antik çağlardan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahibi olan bölgenin tarihi, antik kentleri, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, kış turizmi, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri tanıtıldı. Ayrıca fuar boyunca Isparta Gülünden elde edilenibrikli seyyar şerbetçi tarafından tüm katılımcılara ve ziyaretçilere ikram edildi, Fuar alanı mis gibi koksun istedik ve bir pompa ile gülsuyu ile kokmasını sağlandı.Dört gün süren fuar sürecinde alanda bulunan tanıtım stantları arasında yapılan değerlendirme neticesinde,ödülü İlimize verildiFuar süresince stantlarda; ikili görüşmelerde de yeni tur programları, ticari işbirlikleri ve rezervasyonlar konusunda olumlu ön görüşmeler yapıldı. Turizm sektörü içinde bulunan tur operatörleri, seyahat acenteleri, doğa sporları dernekleri, kayak sporu ile uğraşan işletmeler ile TV, dergi ve gazetelerin turizm-gezi sayfalarının sorumluları ile Isparta’nın potansiyeli, Isparta’nın değerlerinin turlar ile pazarlanması vb. konularda bilgilendirmeler ve yıl içinde Isparta’da bazı program ve çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.ISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)