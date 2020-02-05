Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

“Barınak Yerlerinde Bulunan Büyük Veya Küçük Baş Hayvan Hakkında Hırsızlık” suçlarından 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan S. K.

“Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 3 Yıl hapis cezası ile aranan H.S

“Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık” suçundan 4 Yıl, 2 Ay, hapis cezası ile aranan A. Y.

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 Yıl, 2 Ay, hapis cezası ile aranan B. A.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 27.01.2020 ile 03.02.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 37 (Otuz Yedi) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.