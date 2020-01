Madde bağımlılığı sadece bireyi değil toplumun her kesimini etkileyen çağımızın kapsamlı toplumsal sorunlarından biridir.Bu sorun, yalnızca madde kullanan bireyi değil o bireyin içinde doğduğu aileyi, ailenin parçası olduğu toplumu,o toplumdaki ekonomik işleyişi dahi etkilemektedir.Bizim kaybedecek bir tek insanımız yoktur.Milletimizin her bir ferdi özellikle gençlerimiz hepimiz için çok önemlidir.Bağımlılıkla mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin değil hepimizin görevidir.Bu şuurla çocuklarımıza kaybettikleri hayatı geri vermek için mücadele eden ve topluma tekrar kazandırmada büyük yollar katetmiş Uyumder başkan ve yöneticilerini,eğitmenlerini ve kararlıkla mücadele veren kardeşlerimizi kutluyoruz.Isparta Genç İşadamları olarak her zaman yanlarındayız.Barış GümüşEgafed&Igiad Yönetim Kurulları Başkanı