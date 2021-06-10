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Isparta’mız için bu yıl şampiyonluklar yılı oldu

Isparta’mız için bu yıl şampiyonluklar yılı oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 10.06.2021 15:21
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Başdeğirmen: Isparta’mız için bu yıl şampiyonluklar yılı oldu
Genç Hareket Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mesut Çelikkol ve 2.Lige yükselen Masa Tenisi Takımının Antrenörü Cengiz Adıgüzel ile sporcular Yahya Seçkin, Aytekin Sarışahin, Hüseyin Seçkin, Melih Sarışahin, Yusuf Adıgüzel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.  
2019-2020 sezonunda masatenisi branşında 3.lige yükselen ve 2020-2021 sezonunda birinci etabı Aydın Didim, ikinci etabı Tokat’ta yapılan müsabakalar sonrasında ligi lider tamamlayan Genç Hareket Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı 4-6 Haziran tarihlerinde Hatay ilinde yapılan playy-of müsabakaları sonrasında namağlup olarak şampiyon oldu ve 2.lige yükseldi. Sporcular, teknik heyet ve kulüp başkanı Mesut Çelikkol şampiyonluk mutluluğunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile paylaştı.
Genç Hareket Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Cengiz Adıgüzel, kulüp olarak yaptıkları çalışmalar ve Masa Tenisi Takımı olarak elde edilen başarı hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgi verdi. Adıgüzel, “Kendi yetiştirdiğimiz sporcularla bu başarıyı elde ettik. Altyapıya da önem veriyoruz, antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diyerek, Başkan Başdeğirmen’e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
Alınan başarıdan dolayı teknik heyet, yönetici ve sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şampiyonluk kupasını Isparta’mıza getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Isparta’mız için bu yıl şampiyonluklar yılı oldu. Ispartaspor’umuz 2.lige çıkarken, masa tenisi takımımız da aynı şekilde 2.lige çıkan ekibimiz oldu. Bu güzellikleri, başarıyı şehrimize yaşattığınız için teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Isparta’nın bilinirliğinin artması, isminin öne çıkmasında sporun da büyük katkısının olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, alınan başarılı sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade etti. Başdeğirmen, “Sizlerin altyapıyla, kendi çocuklarımızla bu başarıyı elde etmesi ayrı bir güzellik. Bu başarıların artarak devamı bizim dileğimizdir” şeklinde konuştu.
Amatör spor kulüplerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tüm sporcularımızın yanındayız. Kulüplerimize destek veriyoruz. Sadece maddi destek değil, altyapı desteği olarak her zaman sporcularımızın, idarecilerimizin yanındayız. Spor ile ilgili son bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz ataklarla şehrimizin tamamını spor merkezi haline getirdik. 16 semt sahası yaparak spor yapabilmenin önünü açtık. Ayrıca yüzme havuzu, spor salonu, halı sahamız ve bunların yanında da sporcularımızın altyapı hizmetini verecek bir merkez yapıyoruz. 3 adet gençlik merkezimizin yapımı devam ediyor. Gençlik merkezleri sizler için çok önemli. Masa tenisi sporcularımız için önemli. Gençlik merkezlerimiz çocuklarımızın derslerini çalışabileceği, sporunu yapabileceği bir altyapıdır. Sadece maddi olarak değil altyapı olarak da bizler her zaman sizleri destekliyoruz. Yapılan spor yatırımları ile sizlerin aldığı başarıları taçlandırmış oluyoruz. Bu şampiyonluk kupaları ile yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını aldığımızı görüyorum. Her türlü yardıma hazırız, Isparta Belediyesi her zaman sporcunun yanında. Başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.  
 
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