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Isparta'da yetiştiricilere destekleme ödemeleri yapıldı

Isparta'da yetiştiricilere destekleme ödemeleri yapıldı
ISPARTA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde; Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile İlimizde 2 adet Pırıt Koyunu ve 1 adet kıl keçi projesi yürütülmektedir. İlimizde 112 yetiştiricimizle birlikte devam eden projelerde 18.900 küçükbaş hayvanda ıslah çalışmaları devam etmektedir.
Uygulanan bu projelerden; Isparta İli Pırıt Koyunu-1 Projesi 2012 yılında başlamış olup, proje merkez ilçe dahil 6 ilçemizde 40 yetiştiricimiz ve 6.300 baş pırıt koyununda yürütülmektedir.
Bu projedeki yetiştiriciler, kuzuların doğum zamanında elektronik kantar ile kuzunun doğum ağırlığını, cinsiyet, ikizlik durumu, anne numarası ve proje küpesi ile doğum kaydı yapmaktadırlar. Daha sonra proje teknik elemanı, kuzular sütten kesim çağına geldiğinde, tartım yaparak sütten kesim ağırlığını kayıt altına almaktadır.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Kaşıkçı tarafından, kayıt altına alınan verilerin istatistiki analizleri sonucu damızlık seçimi yapılmaktadır. Seçilen damızlık adayı koç ve dişi kuzular tekrar sahada fenotipik olarak incelenerek nihai damızlık seçimi yapılmaktadır. Her yıl erkek hayvanların % 5'i ve dişi hayvanların % 25'i seçilerek sürüler ıslah edilmektedir.
Uygulanan proje ile önemli kazanımlar sağlanmıştır. İlimizdeki yetiştiricilerimize verim kaydı tutma alışkanlığı kazandırılmış, üstün vasıflı kaliteli Damızlık Koç ve Damızlık Koyunlar elde edilmiştir. Projeden elde edilen nitelikli damızlık erkek ve dişi kuzular, İlimiz ve çevre illerin (Burdur, Denizli, Uşak) yetiştiricilerinin vasıflı damızlık ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmaktadır.
Bölgemiz koyunculuğuna, Pırıt Koyunu Projesi örnek olmuştur. Yapılan saha çalışmalarında bölgedeki yetiştiricilerin karışık tipte olan sürüleri yürütülen bu proje sayesinde, aynı vasıfta hayvanlardan oluşan sürü halini almaya başlamıştır.
Projenin başlangıcından itibaren ilimizde uygulanan 3 proje ile Isparta İli yetiştiricilerine 9.325.000 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
 
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