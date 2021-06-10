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‘Geleceğin Yıldızları’ için ilham veren ‘Oyun ve Oyuncaklar’ Gökceren’de

Isparta'da Haziran ayı süresince promosyonlu oyun ve oyuncaklar Gökceren Toys and Games'de...

‘Geleceğin Yıldızları’ için ilham veren ‘Oyun ve Oyuncaklar’ Gökceren’de
ISPARTA
G.Tarihi: 10.06.2021 21:14
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Geleceğin Yıldızları’ için ilham veren ‘Zekâ Oyunları’ Gökceren’de
Akademisyenler, bilimsel literatüre kazandırdıkları yayınlarda oyuncak ve zekâ oyunlarının, çocuğun hayatını kaplayan, gelecekteki kişiliğini biçimlendiren hayati bir etkinlik alanı olduğunu ifade ediyorlar.
 
-Geleceğin Yıldızları çocuklarımız için sağlıklı oyuncaklar
Isparta’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Gökceren Toys and Games, ‘Geleceğin Yıldızları’ olacak çocuklarımıza kanserojen madde içermeyen sağlıklı oyun grupları sunuyor. Gökceren Toys and Games, ‘eğlenerek öğrenme, ilgi ve yetenekleri ortaya çıkarma ve analitik düşünme vb.’ kazanımlar sağlayan oyun ve oyuncak gruplarında Haziran'a özel promosyon hazırladı.
 
-Oyun çocuk için çok ciddi bir iştir
Biliminsanları çocuk ve oyun alanında da çok önemli akademik yayınlar yapıyor. Çocuk ve oyun konularında bilimsel litüratüre kazandırılmış eserlerde  5 hayati konuya dikkat çekiliyor.
1-Onun için en iyi öğrenme yolu birebir etkileşim içinde oynadığı oyunlardır. Oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Çocuğun hayal dünyasının ve yaşamak istediklerinin aynası olduğu söylenebilir. Çocukların gelecekte motivasyonu yüksek, girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket edebilen bireyler olabilmelerine yönelik ortamı hazırlıyor.
2-Oyun, çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar gelişiminde de önemli rol oynuyor. Oyun oynayan çocuklar daha sağlıklı ve çabuk gelişiyor.
 
-Oyun oynayan çocukta dikkat süresi uzuyor
3-Çocuğun; sosyal, psikolojik, fiziksel, dil, zekâ gelişimi gibi tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlıyor. Oyun sırasında çocuğun bedeninin tamamı hareket ediyor. Özellikle hareketli oyunlarda kalp atışı, kan dolaşım hızı ve solunum normalin üzerine çıkıyor bu sayede kana bol oksijen geçiyor. Vücut oyunda terliyor ve böylece bedendeki zehirli atıklar dışarı atılıyor. Oyun yoluyla çocuğun hareketlerini kontrol altına alma becerisi gelişiyor. Dikkat süresi uzuyor.
 
Oyun, boş zamanı doldurma aracı değil
4-Oyun çocuğun boş zamanını doldurma aracı olarak görülmemeli. Pek çok kural oyun sırasında onlara kolayca öğretilebilir. Ayrıca bu sayede onların kendine olan güveni de gelişiyor. Oyun oynayan çocuk başkalarının duygularını anlıyor. Oyun yoluyla kendi cinsel kimliğini de kazanıyor.
5- İşbirliği yaparak çalışmayı öğreniyor. Arkadaşlık kurarak toplumsallaşıyor. Oyun, çocuğun çeşitli kavramları keşfederek öğrenmesini sağlıyor. Mantık yürütme, iletişim, konuşma, seçim yapma, düşünme, algılama, sıralama gibi beceriler kazandırıyor. Çocuk, oyun oynarken, oluşabilecek anlaşmazlıkları çözerek problem çözme becerilerini de geliştiriyor.
 
-Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan oyunlar Gökceren’de
Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zekâ oyunları çocukların yeteneklerini ortaya çıkaran hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme, olasılıkları hesaplamayı geliştiren oldukça faydalı oyunlardır.
Zekâ oyunları ile bilgi ve becerisini artıran çocuklar özgüvenli bir şekilde yetişir. Kendi sınırlarını tanımasını sağlar.
Zekâ oyunları kendi içerisinde konsantrasyon ve dikkat geliştiren, ince motor becerilerini yükselten, kas gelişimini destekleyen oyunlardır.
Analitik düşünme ile neden sonuç ilişkisi becerileri ve beyin jimnastiği ile ezbercilikten uzaklaştıran oyunlar olarak sınıflandırılabilir.
 
-Çocuklar için oyun ve oyuncak kadar kalitesi de çok hayati önem taşır
Tüm bu değerlerin yanı sıra oyuncakların sağlıklı olması da çok hayati bir unsurdur. Gökceren’de tüm ürünler, en üst kalitedir. Kanserojen madde içermemektedir.
Gökceren Toys and Games’de promosyonlu ürünler ve özel indirimler Haziran ayı sonuna kadar devam edecek.  Oyun grupları ve ürünler şu şekilde:
 
-Akıl- Zekâ Oyunları:
Strateji Oyunları
Ahşap Zekâ Oyunları
 
-Okul Öncesi Eğitim:
İç ve Dış Mekân Oyun Grupları
Aktivite
İlgi Köşeleri
Eğitici Oyunlar
Hareket Gelişim
Akülü Arabalar
Bisikletler
Anaokulu- Kreş Donanımları

 -Dikkat Geliştirme Setleri:
 -Meslek ve İlgi Köşeleri:
 
-İletişim:
Gökceren Toys and Games
 
Gazi Kemal Mahallesi
Hasan Fehmi Caddesi
No: 9 (Eski Müftülük binası karşısında)
32100-Isparta
 
Telefon:
0 (538)347 66 77
 
İnternet:
https://www.gokceren.com.tr/   
 
Sosyal Medya:
https://www.facebook.com/gokcerenoyunpark.park
https://www.instagram.com/gokcerenokulmarket

Gökceren toys and Games bir kadın girişimci kuruluşudur.
Şerife Göde

Mağazadan ve promosyonlu ürünlerden fotoğraflar
 
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