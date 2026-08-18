Borcu Olanlar Dikkat! Dev Yapılandırmada Son Tarih Yaklaşıyor: 72 Aya Varan Taksit İmkanı

Borcu Olanlar Dikkat! Dev Yapılandırmada Son Tarih Yaklaşıyor: 72 Aya Varan Taksit İmkanı
ISPARTA
G.Tarihi: 18.08.2026 02:01
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Borcu Olanlar Dikkat! Dev Yapılandırmada Son Tarih Yaklaşıyor: 72 Aya Varan Taksit İmkanı
 
Kamuya olan vergi, SGK primi, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi borçlarının yapılandırılması için tanınan başvuru süresinde geri sayım başladı. Borçlu vatandaşlar ve işletmeler için kritik tarih 31 Ağustos olarak açıklandı.
 
72 Aya Varan Taksit ve Faiz İndirimi
31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapan mükellefler; 72 aya varan taksit imkanının yanı sıra yıllık %29 tecil faizi ve belirli koşullarda 10 puanlık indirim avantajlarından faydalanabilecek.
 
Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?
 
  • Vergi Borçları İçin: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya doğrudan ilgili vergi daireleri üzerinden başvuru yapılabilecek.
  • SGK Prim Borçları İçin: İcra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili Sosyal Güvenlik Ünitesine tecil talep formu ve gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekiyor.
Mali Duruma Göre Taksit Seçenekleri
Yapılandırmada taksit süreleri mükelleflerin mali durumuna ve likidite oranına göre belirlenecek:
 
  • Vergi Borçları: Likidite oranı 0.50 ve üzeri olanlar için 36 taksit, 0.30 - 0.50 arasındakiler için 48 taksit, 0.30'un altındakiler için ise 72 taksit uygulanabilecek.
  • KDV Borçları: En fazla 12 ay taksitlendirilebilecek.
  • SGK Prim Borçları: Şirketlerin mali yapısına göre 36 veya 72 ay seçenekleri sunulacak.
Ödeme Takvimi ve Önemli Detaylar
Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar, SGK prim borçlarında ise ilk taksit 31 Ağustos tarihine kadar yapılacak.
 
Yapılandırılan borcun en az %10'unun ödenmesi durumunda borç durumunu gösterir belgelerde kolaylık sağlanacak. MTV borçlarını yapılandıranlar araç muayene işlemlerini yaptırabilecek; ancak aracın satışı ve devri için tüm borcun tamamen kapatılması şartı aranacak.
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