İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz’dan Sütçüler İlçesine Ziyaret

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul müdürleri ve öğretmenlerle yeni eğitim öğretim yılı ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduktan sonra yapımı tamamlanan merkez okul hizmet binasında da incelemelerde bulundu. Sütçüler İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa DANIŞMAN eşliğinde okulları ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, okul müdürleri ve öğretmenlere 2020-2021 eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü