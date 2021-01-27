İNTERNETTEN TÜRKER KAPINDA İLE GÜVENLE ALIŞVERİŞ YAPABİLİRSİNİZ
Karağaç Mahallesinde yıllardır hizmet veren Türker Avm'den bir yenilik daha Yıllardır market avm sektöründeki faaliyetlerimiz ile kazandığımız özgüven ve tecrübe ile artık www.turkerkapinda.com ile online sipariş almaya başladık. Siz sipariş verin biz adresinize getirelim. Hem de kapıda ödeme ve ücretsiz teslimat seçeneğimizle. Isparta merkezde online market alışverişinizi Türker AVM Marketleri ile gerçekleştirin, marketiniz kapınıza kadar gelsin. Zamandan ve paradan tasarruf edin. Telefonunuza uygulamamızı indirin turkerkapinda Google Play ve Appstore uygulamalari ile sizlerle. Hemen sizde uygulamayi akıllı telefonunuza indirin ve kolay alışveriş rahatlığına erişin. Türker Market Alışveriş Sitesi Sizlere ne Sunuyor ? -7/24 Alışveriş İmkanı - Her yerden Alışveriş Yapma Fırsatı - Geniş Ürün Yelpazesi - Özel İndirim ve Kampanyalar - Alışveriş Merkezlerinin Kalabalığından Uzak Alışveriş Deneyimi www.turkerkapinda.com web sitesi ve telefonunuza indirebileceğiniz uygulaması üzerinden sipariş verebileceğiniz tüm ihtiyaçlarınızı sanal sepetinize ekledikten sonra ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştiriyorsunuz, teslimat günü ve saati siz seçiyorsunuz, tüm ürünler kapınıza kadar getiriliyor. Türker kapında ailesi olarak evinizin tüm ihtiyaçlarını internetten yapacağınız alışverişlerinizi kapınıza getiriyor ve sizi güvenli alışveriş ile tanıştırıyor. Öncelikle yapmanız gereken www.türkerkapında.com adresinden Gönül rahatlığı ile alışverişlerinizi yapabilir siparişlerinizi verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz siparişleri sizin istediğiniz, sizin belirleyeceğiniz saatte kapınıza getirelim. Yeni hizmete giren online satışı ile ilgili bilgi veren TÜRKER AVM işyeri sahibi Murat Türker; pandemi dolayısıyla evinden çıkamayan halkımız düşünerek böyle bir hizmet verme kararı aldık. Bu projemiz daha çok şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz ilgi gösteriyor. Pandemi dolayısıyla şehir dışında yaşayıp sokağa çıkamayan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız oluyor. Isparta'daki annesinin, babasının, akrabasının alışverişini internetten yapabiliyorlar. Bizde bu alışverişlerini müşterilerimizin kapılarına kadar götürüyoruz. Marketimizde olan tüm ürünlerimizi internet sitemizde market fiyatlarıyla birlikte sunduk. Artık vatandaşlarımız internetten market alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilecekler. Gıdadan kahvaltıya, bebek ürünlerinden kozmetiğe kadar uzanan geniş ürün yelpazemiz ile evinizin bütün ihtiyaçlarına bir tık ile ulaşabilecekler. Artık market rafları arasında harcayacağınız zamanı kendinize ayırabilirsiniz. türkerkapında ailesi olarak size kaliteli hizmet vermek için buradayız. Yorulmadan, zaman kaybetmeden evinizden yaptığınız uygun fiyatlı alışverişinizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Uygun fiyat seçeneklerimiz ile ihtiyacınız olan ürünlerin güvenli ödeme sistemi üzerinden ödemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünlerin büyük bir özenle hazırlanmasına dikkat ediyoruz. Ürün teslimatının saatini ise müşterilerimiz kendileri belirliyor. www.turkerkapinda.com olarak güvenli alışveriş garantisi veriyoruz. Ayrıca kapıda kredi kartı ve nakit ödeme seçeneklerini özgürce kullanabilirsiniz. Önceliğimiz sizin güvenliğiniz.
Bilgi için iletişim Türker Kapında Davraz Mah. 135. Cadde No: 28 -ISPARTA
Telefon: 0 246 232 40 46
TÜRKER KAPINDA LOGOLARI