SAYIN ISPARTA MİLLETVEKİLİMİZ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK'Ü ZİYARET ETTİ.

AK Parti Isparta Milletvekilimiz, Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Uğur GÖKGÖZ dün akşam saatlerinde Eğirdir'e gelerek Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette sayın Milletvekilimizi İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Belediye Meclisi Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz karşıladı.Belediye Başkanımız Veli GÖK Eğirdir sorunları ile ilgili Sayın Milletvekilimiz Mehmet UĞUR GÖKGÖZ'e brifing verdi.